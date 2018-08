¡Fuerza, 'Checho'! Sergio Ibarra y sus sentidas palabras por el fallecimiento de su padre

Sergio Ibarra , el goleador histórico del fútbol peruano , atraviesa por un difícil momento por el fallecimiento de su padre. El 'Checho' agradeció los mensajes de apoyo de los hinchas a través de las redes sociales y dedicó un emotivo mensaje.

"Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Hoy le di el último abrazo a mi viejo. Tengo el alma partida. Se me fue mi héroe. El que me dijo que sin humildad no eres nadie. Abrazo a todos y como siempre, gracias", indicó el exfutbolista.

Rocío Gonzales, la esposa de Sergio Ibarra, lamentó la noticia con un post en Twitter. "Que en paz descanses, suegro de mi corazón. Córdoba (Argentina) no es lo mismo sin ti", publicó en la red social.

La partida de su padre tomó al 'Checho' cuando ejerce una nueva faceta en su vida, como comentarista deportivo y presentador de noticias en Latina. Sus compañeros de trabajo también se unieron a su dolor.

"Mis sentidas condolencias, 'Checho'. Fuerza para tu familia en este difícil momento. Un fuerte abrazo", posteó Víctor 'Chino' Rivera, técnico del Deportivo Municipal.

