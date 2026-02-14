Desde el Estadio Mansiche, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Torneo Apertura 2026. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y L1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 14 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador).

Movistar TV y DIRECTV cuentan con el canal de Liga 1 MAX para ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético. (Video: Alianza Atlético)
