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Partido gratis, Alianza Lima vs. Los Chankas EN VIVO: link para ver Liga 1 MAX por Movistar TV
Este sábado 23 de mayo desde las 8:30 p.m. (horario peruano), Alianza Lima vs. Los Chankas chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alejandro Villanueva es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!
Alianza Lima vs Los Chankas por la jornada 16 del Torneo Apertura. (Video: Alianza Lima) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.