Este lunes 9 de marzo desde las 8:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alejandro Villanueva será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Alianza Lima vs. Melgar se enfrentan por la Liga 1 2026. (Video: Alianza Lima)
