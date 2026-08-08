Por la fecha 4 del Torneo Clausura de la , se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 8 de agosto el . ¡Un nuevo clásico a la vista! ¿Qué canales están confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) es el único canal con los derechos para pasar el duelo entre cemas y rimenses, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. ¿Cómo verlo por streaming, dispositivos móviles y ordenadores? Podrás hacerlo vía DGO, Movistar TV App, Zapping, Claro Video y Fanatiz. El partido se jugará a las 8:00 p.m.

Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV, Claro Video y Best Cable transmitirá el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. (Video: Sport Boys)
Liga 1 MAX por DIRECTV, DGO, Movistar TV, Claro Video y Best Cable transmitirá el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. (Video: Sport Boys)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS