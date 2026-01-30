Este viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. (horario peruano), Alianza Lima vs. Sport Huancayo chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio IPD de Huancayo es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Alianza Lima enfrenta a Sport Huancayo por la Liga 1 2026. (Video: Alianza Lima)
