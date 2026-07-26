Desde el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, este domingo 26 de julio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la fecha 2 del de la Liga 1 2026. ¿Cuáles son los horarios de este encuentro según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 3:30 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela comenzará a las 4:30 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 5:30 p.m.; y en España podrá seguirse desde las 10:30 p.m.. Los canales de transmisión variarán según el operador. En Perú, el compromiso se verá por L1 MAX y la plataforma Liga 1 Play, mientras que también podrá seguirse mediante los operadores que incluyan la señal. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima visita a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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