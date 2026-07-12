Desde el Estadio a, este domingo 12 de julio se disputará el encuentro entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a un amistoso internacional. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 3:30 p.m.; en México, a la 2:30 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 5:30 p.m.; mientras que en España iniciará a las 10:30 p.m.. La transmisión oficial será a través de América TV en señal abierta y mediante la plataforma de streaming América TVGO para seguir todas las incidencias del compromiso. Evita buscar el partido en señales piratas como Fútbol Libre TV, ya que no las recomendamos.

Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali. (Video: Alianza Lima)
Alianza Lima enfrentará a Deportivo Cali. (Video: Alianza Lima)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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