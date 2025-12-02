Revisa la transmisión completa, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | GRATIS por la ida de la semifinal de los play-offs de la, por la disputa del cupo de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026. ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, Claro Video, DGO y Fanatiz. ¿A qué hora inicia? Este duelo está pactado para el martes 1 de diciembre desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Sigue las incidencias en Depor.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrenta por la Liga 1 2025. (Video: Alianza Play)
Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrenta por la Liga 1 2025. (Video: Alianza Play)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS