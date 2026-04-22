Este miércoles 22 de abril desde las 3:15 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Campeones del 36 es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por el Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal vs. Atlético Grau juegan en Sullana. (Video: Sporting Cristal)
Por el Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal vs. Atlético Grau juegan en Sullana. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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