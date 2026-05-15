Este viernes 15 de mayo desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Héroes de San Ramón es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido, Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: link para ver hoy por L1 Max y Movistar TV. (Video: Cristal TV)
Partido, Sporting Cristal vs. FC Cajamarca: link para ver hoy por L1 Max y Movistar TV. (Video: Cristal TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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