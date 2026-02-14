Desde el Complejo Deportivo Juan Pablo II College, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y L1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 14 de febrero desde las 3:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Sporting Cristal vs. Juan Pablo II juegan por la Liga 1 2026. (Video: Sporting Cristal)
