Sporting Cristal viajará hasta Chongoyape en busca de sus primeros tres puntos en el Torneo Apertura de la Liga 1, cuando enfrente este fin de semana a Juan Pablo II. El mismo panorama tienen los locales que hasta ahora no conocen la victoria, por lo que será un duelo intenso y de estudio para ambos comandos técnicos que no quieren verse relegados en la zona baja de la tabla de posiciones.

Los celestes debutaron con empate frente a Deportivo Garcilaso, y en la última jornada perdieron en el estadio Alberto Gallardo ante FBC Melgar. Apenas 1 punto de 6 posibles despiertan las críticas del hincha celeste contra una resistida dirigencia bajopontina.

En tanto, los norteños llegan con el el mismo saldo de empate en el debut y luego una derrota. Inició su campaña este año en la Primera División con una igualdad ante FC Cajamarca en condición de local. Luego, perdió de visita en Cusco ante Cienciano.

Los dirigidos por Marcelo Zuleta quieren su primer triunfo de la temporada y agudizar el mal momento de los celestes que miran de reojo su duelo por la fase 2 de la Copa Libertadores ante el club paraguayo 2 de Mayo, que dejó en el camino a Alianza Lima el último miércoles en Matute.

Fechas confirmadas para la Fase 2 de la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

De hecho, trascendió en las últimas horas que Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal alinearía este fin de semana a un equipo alternativo, para darle descanso a sus titulares que viajarán a Asunción para enfrentar su compromiso internacional.

Lo cierto es que los bajopontinos tienen una deuda pendiente con sus hinchas que no celebran un título nacional desde la temporada 2020 cuando vencieron en la final a Universitario, vigente tricampeón peruano.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El partido está programado para iniciar a la 3:15 p.m., hora peruana, con pocas localidades disponibles por la gran expectativa entre los hinchas bajopontinos.

