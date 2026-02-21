Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Gratis: Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO: vive en directo Liga 1 MAX
Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Torneo Apertura 2026. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y L1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 8 de febrero desde las 4:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).
Sporting Cristal vs. Universitario se enfrentan en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: Universitario) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.