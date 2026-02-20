Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes se enfrentan este fin de semana en el Estadio Alberto Gallardo, en el duelo válido por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

Sporting Cristal llega a este partido después de empatar por 2-2 con 2 de Mayo, en el encuentro correspondiente a la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Pese a que podría sonar un mal resultado porque los celestes estuvieron arriba en el marcador, el empate sabe a mucho por el contexto de haber jugado con uno menos durante todo el segundo tiempo y la posibilidad de cerrar la llave en casa.

En lo concerniente al campeonato local, los dirigidos por Paulo Autuori vencieron por 2-0 a Juan Pablo II College en su última visita a Chongoyape, recuperándose de la derrota previa que habían sufrido en casa a manos de Melgar. Así pues, los celestes registran cuatro puntos en la tabla de posiciones, luego de tres encuentros disputados.

En diálogo con RPP Noticias, Diego Enríquez, portero de Sporting Cristal, precisó lo siguiente: “Va a ser un bonito encuentro en nuestro estadio y con nuestra gente. Toca recuperarnos y llegar bien al partido del sábado que es muy importante para nosotros. Somos un equipo grande y un plantel muy bueno que tiene como objetivo los dos campeonatos, en ambos tenemos que hacerlo bien”.

En esa misma línea, el guardameta destacó las fortalezas que tiene el conjunto de Ate. “La velocidad por las bandas es una de sus fortalezas, tienen un muy buen plantel, pero estamos enfocados en llevarnos los tres puntos. Para mí es un partido determinante, si queremos salir campeones estos son los rivales a vencer”, agregó.

Felipe Vizeu lleva dos goles con Sporting Cristal en la Liga 1 2026. (Foto: Sporting Cristal)

Universitario, por su parte, llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Cienciano en el Estadio Monumental, con goles de Jairo Concha y Alex Valera; Alejandro Hohberg puso el descuento tras un error de Diego Romero. Los cremas tienen siete puntos en la tabla de posiciones y quieren llevarse una victoria del recinto bajopontino para mantenerse en lo más alto.

Según se pudo conocer en las últimas horas, Javier Rabanal no está convencido en contar con Sekou Gassama para este compromiso, pues sus minutos frente a Cienciano le permitieron sacar conclusiones respecto a su estado físico, tal como lo hizo saber en su última conferencia de prensa en Campo Mar.

Si bien el senegalés-español jugó 30 minutos en el último 2-1 sobre el ‘Papá’, su rendimiento dejó en evidencia que todavía no está cerca del 100% de su forma física. Incluso, en diálogo con L1 Radio luego del partidos, el delantero confesó que se agotó rápidamente y eso le impidió sentirse cómodo en el campo.

Rabanal se percató de eso y lo transparentó ante los medios de comunicación cuando le preguntaron por Gassama. Es más, el director técnico español manifestó que si Sekou, por esas cosas que tiene el fútbol, terminaba anotando algún gol, iba dejar una señal que hubiera confundido a todos, pues aún no está para tener los minutos que tuvo.

Sekou Gassama todavía no está al 100% físicamente. (Foto: Universitario)

En ese sentido, considerando que futbolistas como Edison Flores y José Rivera dejaron atrás sus respectivas lesiones y serán convocados, existe una alta probabilidad de que Sekou Gassama no entre en la nómina para enfrentar a Sporting Cristal. La decisión técnica pasa por no arriesgarlo en un partido que será muy intenso y podría exponerlo más de lo que estuvo contra Cienciano.

Fuera de esta posible ausencia de Gassama –Javier Rabanal y su comando técnico lo confirmarán tras el entendimiento de este viernes–, la ‘U’ no solo recuperará a Flores y Rivera, sino también a Ánderson Santamaría. El zaguero ya está al 100% tras recibir el alta médica y tiene grandes chances de arrancar de titular.

Alex Valera registra tres goles en la Liga 1 2026. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, este sábado 21 febrero desde las 4:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 10:00 p.m.;7:00 p.m. en México; y a las 10:00 p.m. en España.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. Universitario, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

