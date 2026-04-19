Este domingo 19 de abril desde las 11:00 a.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. UTC chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alberto Gallardo será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Por la Liga 1, Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan en el Gallardo. (Video: Sporting Cristal)
Por la Liga 1, Sporting Cristal vs. UTC se enfrentan en el Gallardo. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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