Por la fecha 4 del de la Liga 1 2026, se enfrentaron este viernes 7 de agosto en el . ¡Un nuevo clásico a la vista! ¿Qué canales estuvieron confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) es el único canal con los derechos para pasar el duelo entre cemas y rimenses, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. ¿Cómo de vio por streaming, dispositivos móviles y ordenadores? Pudiste hacerlo vía DGO, Movistar TV App, Zapping, Claro Video y Fanatiz. El partido se jugará a las 8:30 p.m.

Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, DGO y Claro Video. (Video: Universitario)
Universitario vs. Sporting Cristal se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026, con la transmisión de Liga 1 MAX por DIRECTV, Movistar TV, DGO y Claro Video. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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