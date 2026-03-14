vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) tiene los derechos de este encuentro, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su alternativa de streaming en las plataformas de Liga 1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 14 de marzo desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

Partido gratis, Universitario vs. UTC EN VIVO: ver partido vía Liga 1 MAX y DIRECTV
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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