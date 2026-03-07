El vigente campeón nacional, Universitario de Deportes, visitará este fin de semana a Los Chankas, por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro se jugará en la altura de Andahuaylas en un campo siempre complicado para los clubes visitantes.

Junto a Alianza Lima, líder del campeonato, precisamente estos son los otros dos equipos invictos en lo que que va del torneo, marcando así el buen arranque de ambos y que buscarán extender cuando ruede el balón.

La ‘U’ sumó 11 puntos, luego de vencer por la mínima diferencia a FC Cajamarca en el Monumental, mismo puntaje de su rival de turno que dio el golpe en Arequipa y venció por 2-1 a Melgar, otro de los protagonistas de la competición.

Cabe mencionar que en 2025 se enfrentaron en dos oportunidades y, pese a ser campeones nacionales, los cremas empataron sin goles de local y cayeron por 3-1 cuando les tocó visitar esta complicada localidad.

“Tenemos que usar la altura y el apoyo de nuestra hinchada como una fortaleza. El equipo está preparado para competir”, declaró el entrenador argentino de Los Chankas, Walter Paolella, en la previa a este encuentro.

En tienda crema, pese a estar en la parte alta de la tabla, existe mucha inquietud de sus hinchas que cuestionan algunas decisiones del entrenador español, Javier Rabanal, sobre todo cuando realiza variantes en los partidos que empató ante Cusco FC y Sporting Cristal.

Por otro lado, aún no se ve el protagonismo esperado por parte de varios de sus refuerzos, incluso algunos como el senegalés Sekou Gassama, quien apenas disputó unos pocos minutos en lo que va de la temporada.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

Precio de las entradas para el partido por la fecha 6 del Apertura. (Foto: Las Chankas)

¿En qué canal ver Universitario vs. Los Chankas?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. Los Chankas?

Este encuentro entre Universitario vs. Los Chankas se disputará este domingo 8 de marzo en el Estadio Los Chankas, Andahuaylas. El partido está programado para iniciar a las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

