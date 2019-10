De no creer: CJ-FPF declaró infundado el reclamo de San Martín en partido contra Unión Comercio

La CJ-FPF declaró infundado el reclamo de San Martín en el choque que protagonizó con Unión Comercio por la fecha 5 del Torneo Clausura, en el que cayeron por (2-1), donde los albos señalaron la falta de personal médico en el equipo visitante.

Los 'Santos' podían tentar los puntos del duelo contra los moyobambinos debido a que es obligación de los clubes de Primera División contar con un doctor que vele por el bienestar de los jugadores de su club en todos los partidos del certamen peruano.

Al no tener uno, Unión Comercio no debió poder iniciar el duelo contra San Martín, el mismo que terminó ganando. A raíz de ello, se dio el reclamo del elenco de Santa Anita, pero finalmente, las cosas no salieron como se esperaba.

Esto es lo que indican las bases del torneo.

Esta polémica decisión vuelve a poner en el ojo de la tormenta a la CJ-FPF. San Martín se está jugando la permanencia y este fallo podría perjudicarlos en su lucha por quedarse en Primera División.

Liga 1: el resumen de la fecha 12 del Torneo Clausura. (América TV)

