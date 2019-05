Vale llorar: la emotiva sorpresa de las hijas de Bernardo Cuesta hacia el delantero tras su gol 100 con Melgar [VIDEO]

Bernardo Cuesta llegó a su gol número 100 con Melgar en la victoria del equipo 'Dominó' sobre Sporting Cristal la última tarde en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Las felicitaciones hacia el goleador del equipo rojinegro llegaron por todos los lados. Sin embargo, el atacante no esperó una en particular, la misma que hizo que recurra a su mayor fortaleza para no derramar lágrimas de emoción.

Bernardo Cuesta fue recibido con un emotivo detalle, a su llegada a Arequipa, por sus hijas. Las adoraciones del delantero de Melgar sorprendieron a papá con globos y abrazos, felicitándolo por su gran marca.

Cuesta recibió emotiva sorpresa de sus hijas en Arequipa. (Video: Alan Mayta)

El delantero es uno de los mejores extranjeros que llegaron al Fútbol Peruano, donde va dejando marca en cada partido que disputa, defendiendo los colores rojinegros.

Ahora, Bernardo Cuesta irá por más logros con Melgar, club con el que ya sabe lo que es ser campeón nacional. De momento, ya tiene ganado el cariño del hincha 'Dominó'.

► Tabla de posiciones: así se mueve mientras se juega la fecha 15 del Torneo Apertura

► Universitario cayó ante Ayacucho FC en el Ciudad de Cumaná y no levanta cabeza [VIDEO]

► Sporting Cristal cayó y Binacional tiene la primera opción de ser campeón del Torneo Apertura

► Marcos Lliuya: "Yo tengo más enganche corto que Ronaldinho"