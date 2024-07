Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el viernes 12 de julio desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este partido después de perder por 2-1 ante Cienciano, en lo que fue su participación en la Copa Zapping realizada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A pesar de que Martín Cauteruccio adelantó a los rimenses en el amanecer del primer tiempo, Carlos Garcés decretó tablas en el marcador a poco de haber comenzado la etapa complementaria. Cuando parecía que todo se resolvería desde la definición por penales, Jimmy Valoyes sorprendió a todos y firmó el triunfo cusqueño.

Recordemos que los rimenses estrenarán un nuevo director técnico en el Torneo Clausura 2024, ya que tras la destitución de Enderson Moreira llegó Guillermo Farré. El argentino, con una idea de juego diferente a la del brasileño, buscará imponerse en la altura de Tarma y así iniciar con pie derecho su primera aventura fuera de su país. De momento, el 4-4-2 es el esquema que viene utilizando, buscando ser un equipo compacto y que pueda generar peligro a través de los ataques en velocidad por las bandas.

ADT, por su parte, disputó su último partido de preparación frente a Ecosem Pasco, imponiéndose por 3-1 con las anotaciones Beto da Silva, Víctor Cedrón y Hernán Rengifo. Recordemos que Carlos Desio renunció a su cargo por problemas personales, por lo que Wilmar Valencia llegó en su lugar y tendrá la difícil tarea de colocar a los tarmeños en los puestos de vanguardia. Por lo que mostraron en el Torneo Apertura, tienen argumentos de sobra para buscar dar el golpe ante los cerveceros y quedarse con los tres puntos.

Hablan los protagonistas

Además del amistoso con Cienciano, Sporting Cristal participó de la Copa Ciudad de los Reyes, donde enfrentó a Atlético Nacional y Alianza Lima. Tras caer ante los colombianos y empatar con los blanquiazules, Guillermo Farré destacó el desempeño de sus jugadores pensando a futuro y en la idea que busca plasmar en el terreno de juego. El argentino sabe que no será nada sencillo, ya que él no conformó el plantel, pero no tiene marcha atrás y deberá afrontar este reto.

“Hay un grupo muy competitivo, me he dado cuenta que los equipos que hemos alineado, han tenido respuestas positivas, me gusta la competencia interna y eso lo valoro mucho. Desde lo futbolístico se han visto cosas interesantes en los dos partidos y las negativas las vamos a tratar de corregir”, manifestó hace un par de semanas.

En la vereda de enfrente, Pedro Díaz, portero de ADT, afirmó que ya han estudiado las virtudes de Sporting Cristal y todo lo que puede generar Martín Cauteruccio en el área. “Ya tenemos referenciado a Cauteruccio. El profesor Valencia ha estado dando algunos tips y tácticas, mostrando cómo se para en el área. Normalmente está bien ubicado y a los defensas se les hace difícil referenciar (...). Cristal no te sale a esperar, te propone en cualquier lado y lo tenemos bien estudiado”, opinó el guardameta

Sporting Cristal: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Copa Zapping 06/07/24 Cienciano 2-1 Sporting Cristal Copa Ciudad de los Reyes 30/06/24 Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal Copa Ciudad de los Reyes 27/06/24 Sporting Cristal 1-3 Atlético Nacional Liga 1 25/05/24 Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal Liga 1 18/05/24 Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio

ADT: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Amistoso 07/07/24 ADT 3-1 Ecosem Pasco Amistoso 28/06/24 ADT 3-1 Tiro 28 Liga 1 28/05/24 Sport Boys 1-0 ADT Liga 1 19/05/24 ADT 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1 10/05/24 Unión Comercio 2-2 ADT

Sporting Cristal vs. ADT: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 27/01/24 Sporting Cristal 6-2 ADT Liga 1 06/08/23 ADT 1-1 Sporting Cristal Liga 1 04/03/23 Sporting Cristal 0-0 ADT Liga 1 29/09/22 Sporting Cristal 4-2 ADT Liga 1 08/05/22 ADT 1-1 Sporting Cristal

.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. ADT?

El encuentro entre Sporting Cristal y ADT está programado para este viernes 12 de julio desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; mientras que en España a las 10:15 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. ADT?

El partido entre Sporting Cristal y ADT se jugará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs. ADT?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR