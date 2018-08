Gabriel Costa le respondió a Gareca: "Sería lindo jugar por Perú" 

Gabriel Costa es una de las grandes figuras de Sporting Cristal en lo que va de la temporada y tras nacionalizarse ha entrado en el radar de Ricardo Gareca, quien días atrás no lo descartó de una posible convocatoria de la Selección Peruana.

El volante uruguayo de 28 años espera paciente esa oportunidad, ya que aún tienen que pasar unos meses para que cumpla los 5 años de residencia en el país y pueda ser tomado en cuenta oficialmente.

► ¿Ricardo Gareca se incomodó por unas declaraciones de Alexander Callens?

"Me falta todavía cuatro meses para poder estar en la Selección Peruana. Él (Gareca) lo verá, lo analizará, así que yo debo estar bien. Estoy muy motivado, porque sería lindo jugar por Perú, que me dio la posibilidad de crecer como futbolista y como persona", explicó Gabriel Costa tras anotar el doblete que le dio el triunfo a Cristal sobre Sport Rosario en la última fecha del Apertura.

Costa aseguró que ya no espera ser convocado por la selección uruguaya. "Es muy difícil, ya tengo 28 años, si no me citaron antes, imagínate ahora", respondió.

¿Qué dijo Gareca sobre su llamado? "Sabemos del gran rendimiento de Costa. Es un jugador de carácter, pero en este momento no está habilitado para jugar por la Selección Peruana Cuando lo esté, veremos su presente y su deseo de estar en el equipo. A partir de ahí analizaremos si podemos convocarlo, pero nos gusta, es un jugador importante", comentó a El Bocón.