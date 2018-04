Como Galliquio a Troglio: cuando los jugadores critican fuerte al que fue su técnico

Jhon Galliquio no se guardó nada y disparó contra Pedro Troglio, quien su técnico la temporada pasada en Universitario de Deportes. El club crema padece una de sus peores crisis, y el defensa aprovechó para revelar detalles de su relación con el argentino.

“No me gusta y tuve mejores técnicos que sí trabajan. Me reservo el derecho a opinar sobre él. Nunca estuve lesionado y él no me tenía en cuenta”, disparó Galliquio en RPP Noticias.

Aquí te recordamos otros casos similares.

Víctor Rossel sobre Franco Navarro

Hace dos años, el delantero tuvo como entrenador a Navarro en César Vallejo. Finalmente, Franco fue destituido y el delantero se quedó para pelear por no descender.

“En el ambiente del fútbol todos sabemos cómo es cada persona, lo que pasa con el sr. Navarro es que yo lo conozco desde que estuve en el Boys, y siempre su trato fue muy agresivo, fue abusivo, ahora que ya no soy un niño yo llegué y prácticamente fue igual, a raíz de un comentario que puse en facebook que fue en plan de broma lo vio mal y reaccionó de una manera horrible, yo no lo permití", dijo Rossel.

(Foto: Jesús Saucedo)

El ‘Puma’ Carranza a Ramón Quiroga

“Es un albañil”, dijo Carranza sobre Quiroga, quien fue su entrenador en Universitario de Deportes. Claro, el ‘Puma, en su versión de jugador disparó, en su afán de criticar por los malos resultados que consiguió el hoy comentarista deportivo.

Recordemos que Quiroga dirigió a Universitario en el 93, pero los números no respaldaron su continuidad. Luego, Ramón fue a León de Huánuco.

(Foto: Archivo)

Juan Carlos Mariño contra Miguel Company

“¿Por qué no terminaste como titular?”, le preguntó Depor.

“Por problemas con una persona que entiende muy poco al futbolista, que no sabe manejar al grupo y que no ha tenido tacto en todo este tiempo. Lástima, se fue un buen técnico (Roberto Drago) por resultados. Pero no creo que los resultados que hemos obtenido ahora (con Company) sean mejores que los de él (Drago)”, dijo el ‘Burrito’ en referencia a la tensa relación que vivía con el técnico, que fue sustituido.

