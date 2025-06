Luego de varios días de espera, Alianza Lima ya tiene su primer refuerzo. Gaspar Gentile, delantero argentino nacionalizado peruano, llegó a Matute y tuvo su primer entrenamiento al mando de Néstor ‘Pipo’ Gorosito el último viernes. El exCienciano llega con la expectativa de repetir lo hecho en el ‘Papá’ en este primer semestre, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, ahora con la camiseta blanquiazul. De hecho, pudo conocer a su nuevos compañeros, aunque uno de ellos ya le había dado la bienvenida.

“Hablé con Hernán (Barcos), siempre tuvimos buena relación y fue el primero en acercarse. Me mandó un mensaje para felicitarme, también (Jean Pierre) Archimbaud. Hernán me dijo que está a disposición para cualquier cosa que necesite. Contento porque se nota que son buena gente, que es un buen grupo”, declaró en L1 Max.

De hecho, es la sexta temporada consecutiva de Gentile en el fútbol peruano y conoce muy bien a la mayoría de jugadores de Alianza Lima. En 2020 llegó a la San Martín, al año siguiente arribó a UTC, en 2024 pasó a Deportivo Garcilaso y este año firmó por Cienciano.

Gaspar Gentile fue anunciado de manera oficial por Alianza Lima.

“Contento de estar acá, con mucha ilusión de poder empezar, tuve mi primer entrenamiento, con ganas de conocer a los compañeros, hay jugadores con un recorrido importante, con mucha experiencia y espero aportar y dar lo mejor”, declaró Gentile en el estadio victoriano.

El delantero reveló que a principios de año estuvo cerca de llegar a Matute, pero terminó firmando por Cienciano. Eso sí, aseguró que su salida del ‘Papá’ se dio de buena manera, pues acordaron entre clubes y la directiva aliancista pagó su cláusula de salida.

“Quisiera hacer historia aquí, me encantaría. Ojalá podamos campeonar el próximo torneo, siento que se van a venir cosas buenas. Desde que llegué a Perú es el club que siempre me gustó, el ambiente siempre se sentía muy lindo. Se me dio la oportunidad y no lo dudé”, agregó Gaspar.

Además, se reencontró con Franco Navarro, quien fue su técnico en UTC. “No hizo falta tanto convencerme, pero a Franco lo tuve como entrenador, hemos hablado, me comentó de todo un poco, pero ya tenía las ganas de estar acá”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansaron en la fecha 16 y volverán a la acción hoy cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play.

