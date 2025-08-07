La hora del adiós. Gianfranco Chávez no va más en Sporting Cristal. El cuadro celeste anunció a través de sus redes sociales la salida del defensa, que se va del club luego de siete años y por segunda vez en su carrera defenderá la camiseta de otro equipo. Su destino será Alianza Lima, quien suma un refuerzo en su defensa para el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Es más, en las próximas horas será anunciado en tienda íntima y tendrá su primer entrenamiento al mando de Néstor ‘Pipo’ Gorosito.

“¡Gracias por estos años con la Celeste, Gianfranco! El club llegó a un acuerdo con Gianfranco Chávez para la resolución de su contrato. ¡Éxitos en tus próximos proyectos!”, fue el mensaje de despedida de Sporting Cristal en sus redes sociales. En otra publicación, el club también preparó un video resumiendo los más de siete años del defensa en La Florida, desde su debut en 2017.

“¡Nuestro agradecimiento por siempre defender la Celeste con profesionalismo! ¡Éxitos, Gianfranco!“, se lee en dicha publicación. Chávez será anunciado como nuevo jugador de Alianza Lima y podrá debutar en el Torneo Clausura sin problemas, debido a que no jugó un solo minuto en este campeonato con los celestes. Su último partido fue el 13 de julio ante Atlético Grau, en el cierre del Apertura.

Video de despedida de Sporting Cristal a Gianfranco Chávez (Video: @ClubSCristal)

El defensa se pondrá de inmediato a disposición de su nuevo equipo y llega justo a tiempo para ser inscrito en la lista de buena fe para octavos de final de la Copa Sudamericana, que debe ser presentada este viernes 8. De hecho, será parte de la convocatoria ante la Universidad Católica de Ecuador.

Pensando en el Torneo Clausura, su debut se daría luego del choque de ida por la Copa, precisamente el 16 de agosto en Matute ante ADT. La llegada de Chávez era un pedido de ‘Pipo’ Gorosito para tener una alternativa de experiencia a Carlos Zambrano y Renzo Garcés, sobre todo por la seguidilla de partidos ante la doble competencia.

En cuanto a Sporting Cristal, su reemplazante se encuentra en el horno a punto de salir. Llegaron a un acuerdo en las últimas horas con Luis Abram, quien en principio firmará hasta fin de año con la opción de salir en ese momento ante una propuesta del exterior. Caso contrario, podría extender su vínculo en La Florida.

Abram llega para completar una defensa de experiencia y con presente en la Selección Peruana junto a Miguel Araujo, quien estará fuera entre tres a cuatro semanas por una fractura de muñeca. La pareja de zaga del ‘Profeta’, ante esta eventualidad, será Rafael Lutiger.

Luis Abram será el reemplazante de Gianfranco Chávez en Sporting Cristal. (Foto: AFP)

