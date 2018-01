El último en llegar. Cuando Alianza Lima oficializaba, en redes sociales, la contratación de Gianmarco Gambetta , él ya estaba camino a su primera práctica con el cuadro blanquiazul. El defensa, 26 años, buscará ganarse un lugar en la zaga íntima, donde Miguel Araujo y Gonzalo Godoy son los habituales titulares.

"Venía juntándome con el gerente en un par de ocasiones. Me sedujo la idea que sea un club grande del Perú con participación en un torneo internacional y también la forma como se está manejando administrativamente", dij Gambetta, a su salida de la práctica.

El ahora defensa de Alianza Lima, quien también jugó en Argentinos Juniors, quiere recuperar el tiempo y por ello, ya es parte de los entrenamientos del cuadro 'íntimo', en los que tratará de ponerse a la par con sus compañeros.

"Personalmente, llego bien. Yo nunca dejé de entrenar, me falta aún porque el equipo tuvo una pretemporada grupal. Pensé que me iba a sentir peor hoy, pero dentro de todo, me sentí bien", detalló el defensa central de los 'grones'.

Alianza Lima presentará su plantel oficial el 27 de enero, a las 8 pm., en el estadio Alejandro Villanueva ante Audax Italiano de Chile y, seguramente, Gianmarco Gambetta trabajará arduamente para llegar en óptimas condiciones al encuentro.

