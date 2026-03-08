Gol de Abdiel Ayarza para el 2-1 de Los Chankas vs. Universitario. (Video: L1 MAX )
Gol de Abdiel Ayarza para el 2-1 de Los Chankas vs. Universitario. (Video: L1 MAX )

Justo instantes después del gol de Williams Riveros, apareció en el área para decretar el 2-1 de sobre . El volante celebró de manera particular subiendo a un tráiler junto a su compañero Franco Torres cuando el reloj marcaba el minuto 70. El panameño definió como ‘9’, quien no fue inicialista, ingresó segundo antes por Kelvin Sánchez y no desaprovechó la confianza de su entrenador para guiar al triunfo a Los Chankas. ¡Poderío andahuaylino!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS