Gol de Aldair Salazar para el 1-0 de Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)
Gol de Aldair Salazar para el 1-0 de Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima. (Video: L1 MAX)

Se cumplió la conocida ‘ley del ex’. apareció para marcar un golazo a favor de ante . La jugada nació tras un balón detenido cerca del área blanquiazul. Luego de varios rebotes y de una gran intervención previa de Beto Da Silva en la construcción de la jugada, el balón quedó suelto en el borde del área. Allí apareció Salazar, quien sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero Alejandro Duarte. Cabe mencionar que el conjunto cusqueño jugó gran parte del encuentro con un futbolista menos, debido a la expulsión de Erick Canales, quien recibió dos tarjetas amarillas en apenas cuatro minutos durante el inicio del primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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