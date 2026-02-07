Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario vs. Cusco FC. (Video: L1 MAX)

Justo cuando estaba ganando terreno y había probado en más de una ocasión a Diego Romero, tuvo el respaldo de su goleador para poner las cosas en orden en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Todo nació con una jugada limpia desde el fondo, donde César Inga encontró libre a José Carabalí para penetrar el flanco derecho del cuadro local. Así pues, luego de una combinación con Jairo Concha, el ecuatoriano llegó a la última línea para abrir la línea defensiva local, permitiendo que pise el corazón del área sin oposición para firmar el 1-0 en la ciudad imperial (58′). Con este tanto, el ‘20’ anotó su segundo tanto en los dos partidos que ha disputado en la Liga 1 2026.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS