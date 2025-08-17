Gol de Alex Valera, Universitario 1-0 Sport Huancayo (Video: L1 MAX)
Dejando atrás lo sufrido en el Estadio Monumental por Copa Libertadores, busca enfocar su objetivo solo en conseguir el tricampeonato este año. Por ello, en la jornada 6 del Torneo Clausura se dieron cita frente a en una plaza difícil de altura. Sin embargo, dieron el golpe rápidamente con el golazo que se sacó quien tuvo tiempo para buscar el mejor perfil y justo desde la línea límite del área sacó un excelente remate que sorprendió al portero que se encontraba mal posicionado. Una serie de errores de la defensa rival también lo que le dio dicha displicencia al delantero ‘crema’ para poner el 1-0 parcial en dicho partido.

