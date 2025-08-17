Descentralizado 

Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet

Universitario vs. Sport Huancayo se miden en el estadio IPD Huancayo. Sigue todas las incidencias de este partido en este minuto a minuto.

Universitario vs. Sport Huancayo se miden por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Previa

¿En qué canal ver Universitario vs. Sport Huancayo en el Perú?

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Liga 1 2025, por ende, televisará el partido de este domingo frente a Sport Huancayo. Esta señal esta disponible en la parrilla de canales de DirecTV, Claro Tv, Best Cable, entre otros.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Sport Huancayo en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Liga 1 2025, el partido entre Universitario vs. Sport Huancayo está pactado para disputarse a partir de las 12:00 p.m. desde el Estadio IPD de Huancayo. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la fecha 6 del Torneo Clausura.

El Estadio IPD Huancayo será el escenario principal del partido entre Universitario y Sport Huancayo.

El partido entre Universitario y Sport Huancayo es válido por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y Sport Huancayo.

