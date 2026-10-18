Gol de Alex Valera para el 3-0 de Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
Gol de Alex Valera para el 3-0 de Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)

aumenta la ventaja para en el Estadio Mansiche con una gran definición, tras una asistencia de Gianluca Lapadula. El delantero crema anotó el tercer tanto del partido y permitió que Universitario se ubique momentáneamente en la tercera posición del .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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