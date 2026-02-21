Universitario de Deportes amplió su ventaja frente a Sporting Cristal durante el clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputa este sábado en el estadio Alberto Gallardo del Rímac. A los 35 minutos del primer tiempo, Álex Valera concretó un remate preciso dentro del área para poner el 2-0 parcial a favor de los cremas, después de que José Carabalí hubiera inaugurado el marcador al minuto 9. El partido aún se encuentra en desarrollo. El gol de Valera se produjo tras una combinación ofensiva que superó la defensa rimense y permitió a Universitario ampliar su ventaja. El equipo merengue, que busca mantenerse entre los primeros puestos en las primeras jornadas del Apertura, ha mostrado control en momentos clave del primer tiempo. Por su parte, Sporting Cristal intenta reaccionar para reducir la diferencia ante su público, en un clásico que siempre despierta gran interés en el fútbol peruano. Este resultado parcial coloca a Universitario con una ventaja importante frente a un rival histórico, en una cancha que siempre representa un desafío para los visitantes. Sporting Cristal, necesitado de sumar unidades para mejorar su posición en la tabla, busca descontar antes del descanso, mientras la afición sigue atenta a un partido que podría influir en la pelea por el título en las próximas fechas.