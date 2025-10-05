Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Gran asistencia de Peña! Gol de Eryc Castillo para el 1-1 del Alianza Lima vs Alianza Universidad
Acercándose al final de la primera mitad, llegó el respiro para los ‘íntimos’ que no querían irse al descanso en desventaja. Tras un exquisito pase de Sergio Peña, la ‘culebra’ pudo meterse en profundidad para poner el empate.
Gol de Eryc Castillo para el 1-1 del Alianza Lima vs Alianza Universidad. (Video: L1 Max)
Llegó el grito tan ansiado por Alianza Lima, que seguía con el marcador en contra frente a Alianza Universidad tras el gol de Joffré Escobar. Pese a que en una ocasión de Hernán Barcos ya habían celebrado, este se terminó por anular por un off-side. Sin embargo no todo fue amargo en este primer tiempo, pues otra vez siendo protagonista en la jugada Sergio Peña volvió a inspirarse para demostrar por qué quiere ser el ‘10′ del cuadro ‘blanquiazul’, con el empeine, con potencia y mucha precisión lanzó un pase al espacio para que Eryc Castillo lo tome, se meta al área y convierta con clase lanzando el balón entre las piernas del portero rival.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.