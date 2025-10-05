Gol de Eryc Castillo para el 1-1 del Alianza Lima vs Alianza Universidad. (Video: L1 Max)
Llegó el grito tan ansiado por , que seguía con el marcador en contra frente a tras el gol de Joffré Escobar. Pese a que en una ocasión de Hernán Barcos ya habían celebrado, este se terminó por anular por un off-side. Sin embargo no todo fue amargo en este primer tiempo, pues otra vez siendo protagonista en la jugada Sergio Peña volvió a inspirarse para demostrar por qué quiere ser el ‘10′ del cuadro ‘blanquiazul’, con el empeine, con potencia y mucha precisión lanzó un pase al espacio para que Eryc Castillo lo tome, se meta al área y convierta con clase lanzando el balón entre las piernas del portero rival.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

