Descentralizado 

Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Alianza Lima se enfrenta a Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura. Sigue este minuto a minuto y todos los detalles del partido en Depor.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto por Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)
Previa

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza UDH?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Alianza UDH está programado para este domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 7:00 p.m.

Previa

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Alianza UDH?

Alianza Lima vs. Alianza UDH se disputará en el Estadio Heraclio Tapia, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

El Estadio Heraclio Tapia de Huánuco será el escenario principal del partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad.

Previa

El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Universidad es válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas