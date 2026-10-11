Autogol de Álvaro Ampuero pone el 2-1 de Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: L1 Max)
Autogol de Álvaro Ampuero pone el 2-1 de Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: L1 Max)

La fortuna volvió a sonreírle a en un pasaje determinante para inclinar la balanza en el Inca Garcilaso de la Vega. A los 75 minutos del choque frente a Cusco FC por la fecha 11 del , el conjunto blanquiazul encontró el 2-1 a su favor tras una desafortunada intervención defensiva de Álvaro Ampuero, quien en su intento por rechazar en zona de peligro terminó introduciendo el esférico contra su propia portería; un desenlace doloroso para el elenco dorado que venía batallando con diez futbolistas y un gol providencial que le devolvió la tranquilidad al cuadro victoriano para gestionar la ventaja en el tramo final del compromiso.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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