La Liga 1 vuelve a escena luego del receso por la fecha FIFA y este jueves 8 de octubre comenzará la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. La jornada tendrá nueve partidos y puede generar cambios importantes en la parte alta de la tabla de posiciones, donde varios equipos todavía mantienen opciones de pelear por el título.
La fecha 11 comenzará este jueves con dos partidos. A la 1:00 p.m., CD Moquegua recibirá a Cienciano en el Estadio 25 de Noviembre, en un duelo entre equipos que necesitan sumar para mejorar su situación en la clasificación. Más tarde, a las 3:30 p.m., Atlético Grau enfrentará a Los Chankas en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo. Los resultados de ambos encuentros serán los primeros en mover la tabla del Clausura.
La jornada continuará con el partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, programado para las 8:00 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro cusqueño llega como líder con 22 puntos, mientras que su rival suma 19 unidades y también está metido en la pelea por los primeros lugares. Por ello, el resultado puede tener un impacto directo en la parte alta de la tabla y definir si el conjunto dirigido por Lisandro Greppo mantiene, pierde o amplía su ventaja.
El sábado 10 de octubre se disputarán tres encuentros. ADT recibirá a FC Cajamarca a la 1:00 p.m. en el Estadio Unión Tarma, mientras que Comerciantes Unidos enfrentará a Juan Pablo II College desde las 3:30 p.m. en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. Ambos compromisos pueden provocar movimientos en distintas zonas de la clasificación, por lo que habrá que esperar los marcadores finales para determinar cómo quedan sus posiciones y puntajes.
Uno de los partidos más esperados del sábado será el Universitario vs. Melgar, que se jugará a las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental. La ‘U’ llega con 20 puntos y se encuentra en la zona alta, mientras que el conjunto arequipeño tiene 18 unidades. Los tres puntos podrían permitirle al vencedor escalar posiciones, mientras que el que caiga podría poner en juego su lugar en la lucha por el Torneo Clausura.
El domingo será el turno de Sporting Cristal y Alianza Atlético, dos equipos que comenzarán la jornada con 19 puntos. A la 1:00 p.m., UTC recibirá a ‘SC’ en Cajamarca, en un duelo donde los celestes buscarán mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Luego, a las 3:30 p.m., Sport Boys jugará como local ante Alianza Atlético. Ambos resultados pueden generar cambios en las posiciones que actualmente ocupan estos clubes en la tabla del Clausura.
Finalmente, la fecha 11 se cerrará a las 6:30 p.m. con el duelo entre Cusco FC y Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño empezará la jornada con 18 puntos, mientras que los blanquiazules suman 16 y necesitan seguir recortando distancia con los líderes. Los de Pablo Guede quieren volver a la capital con una victoria que los coloque en una posiciones expectante de cara a la recta final del campeonato.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|08/10
|1:00 p.m.
|CD Moquegua vs, Cienciano
|25 de Noviembre
|08/10
|3:30 p.m.
|Atlético Grau vs. Los Chankas
|Municipal Ambrosio Maco Arroyo
|09/10
|8:00 p.m.
|Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo
|Inca Garcilaso de la Vega
|10/10
|1:00 p.m.
|ADT vs. FC Cajamarca
|Unión Tarma
|10/10
|3:30 p.m.
|Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II
|Juan Maldonado Gamarra
|10/10
|7:00 p.m.
|Universitario vs. Melgar
|Monumental
|11/10
|1:00 p.m.
|UTC vs. Sporting Cristal
|Hérores de San Ramón
|11/10
|3:30 p.m.
|Sport Boys vs. Alianza Atlético
|Miguel Grau
|11/10
|6:30 p.m.
|Cusco FC vs. Alianza Lima
|Inca Garcilaso de la Vega
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:
* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
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