Autogol de Pedro Díaz pone el 1-0 de Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: L1 Max)
Autogol de Pedro Díaz pone el 1-0 de Alianza Lima vs. Cusco FC. (Video: L1 Max)

Alianza Lima encontró petróleo en el balón detenido y golpeó en un momento clave de la etapa inicial frente a en el Inca Garcilaso de la Vega. Cuando el reloj marcaba los 37 minutos y el trámite insinuaba marcharse al descanso en tablas, un tiro de esquina llovido al área chica encontró la arremetida y la férrea presión aérea de ; en su intento por despejar o atenazar la pelota, el guardameta local Pedro Díaz se desorientó en la disputa, calculó mal el manotazo y terminó empujando el esférico dentro de su propia portería. Una acción fortuita e inesperada que dejó en silencio a las tribunas cusqueñas y desató la euforia total en la banca blanquiazul para firmar el 1-0 transitorio.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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