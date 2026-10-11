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¡Tremendo zapatazo! Gol de Diego Soto pone el 1-1 de Cusco FC vs. Alianza Lima
Cuando Alianza Lima parecía tener el libreto servido con la ventaja y un hombre más en el campo, Diego Soto frotó la lámpara para devolverle la vida a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega. A los 56 minutos del compromiso por la fecha 11 del Torneo Clausura, el mediocampista dorado tomó el esférico en campo contrario, avanzó sin oposición ante la pasividad de la zaga íntima que nunca salió a recortarle metros y sacó un bombazo teledirigido desde fuera del área; la pelota se clavó de manera impecable en el ángulo derecho de Alejandro Duarte, desatando la locura en las tribunas cusqueñas y emparejando el 1-1 para un equipo que, pese a jugar con diez hombres por la expulsión de Aldair Fuentes, sacó a relucir una rebeldía notable.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.