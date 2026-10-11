Golazo de Diego Soto puso el 1-1 de Cusco FC vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Golazo de Diego Soto puso el 1-1 de Cusco FC vs. Alianza Lima. (Video: L1 Max)

Cuando parecía tener el libreto servido con la ventaja y un hombre más en el campo, Diego Soto frotó la lámpara para devolverle la vida a en el Inca Garcilaso de la Vega. A los 56 minutos del compromiso por la fecha 11 del , el mediocampista dorado tomó el esférico en campo contrario, avanzó sin oposición ante la pasividad de la zaga íntima que nunca salió a recortarle metros y sacó un bombazo teledirigido desde fuera del área; la pelota se clavó de manera impecable en el ángulo derecho de Alejandro Duarte, desatando la locura en las tribunas cusqueñas y emparejando el 1-1 para un equipo que, pese a jugar con diez hombres por la expulsión de Aldair Fuentes, sacó a relucir una rebeldía notable.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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