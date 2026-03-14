Autogol de Agustín Gómez para el 1-1 de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
Autogol de Agustín Gómez para el 1-1 de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)

Tras el gol de Deportivo Garcilaso, salió en busca del empate para mantener su invicto en el . La igualdad llegó luego de un centro de que cayó en el área del conjunto cusqueño, donde Agustín Gómez terminó desviando el balón en propia puerta, decretando el 1-1 a favor del cuadro blanquiazul. Con el marcador igualado, Alianza Lima continúa buscando la victoria para mantenerse como único líder del Torneo Apertura.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS