¡Los madrugaron! Gol de Joffre Escobar para el 1-0 de Alianza Universidad vs Alianza Lima
Da el golpe rápido el cuadro local. Alianza Universidad la tuvo clara y supo que, a pesar de no ser el gran favorito en este duelo tenía que aprovechar cada oportunidad de ataque que se le presentaba frente a Alianza Lima. Fue así que en apenas el inicio del partido, se atrevieron a encarar rumbo al área de su rival. En una salida rápida el balón llego desde el medio para Joffre Escobar que tuvo la tranquilidad de meterse hasta la zona de peligro donde ni Garcés, ni Zambrano lo pudieron frenar y con facilidad sacó el disparo a la portería que no pudo proteger Guillermo Viscarra.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.