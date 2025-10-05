Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Los dejó dormidos! Gol de Yorleys Mena para el 2-1 de Alianza Universidad vs Alianza Lima
Un baldazo de agua fría llegó en el equipo de La Victoria que no tuvo como sostener el empate en el reinicio del partido. Un excelente pase de Marcos Lliuya, el delantero Mena que fue el autor del gol superó fácilmente a la defensa ‘blanquiazul’.
Gol de Yorleys Mena para el 2-1 de Alianza Universidad vs Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Nuevamente se pone adelante el cuadro local. Alianza Universidad supo encontrar la forma de causarle daño a Alianza Lima, tenía que encontrarlos mal parados y golpear rápidamente como en el primer tiempo. Pues la acción se volvió a repetir, casi de la misma forma que el gol de Joffré Escobar, con rapidez AUDH salió al ataque por el carril principal con un Marcos Lliuya que tuvo todo el espacio para poder sacar un lujoso pase a tres dedos para un Yorleys Mena, que volvió a ganar en la diagonal y superar a los dos centrales del cuadro ‘íntimo’ que dejaron solo nuevamente a Guillermo Viscarra y que no tuvo opción de atajar ese disparo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.