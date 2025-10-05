Gol de Yorleys Mena para el 2-1 de Alianza Universidad vs Alianza Lima. (Video: L1 Max)
Nuevamente se pone adelante el cuadro local. supo encontrar la forma de causarle daño a , tenía que encontrarlos mal parados y golpear rápidamente como en el primer tiempo. Pues la acción se volvió a repetir, casi de la misma forma que el gol de Joffré Escobar, con rapidez AUDH salió al ataque por el carril principal con un Marcos Lliuya que tuvo todo el espacio para poder sacar un lujoso pase a tres dedos para un Yorleys Mena, que volvió a ganar en la diagonal y superar a los dos centrales del cuadro ‘íntimo’ que dejaron solo nuevamente a Guillermo Viscarra y que no tuvo opción de atajar ese disparo.

