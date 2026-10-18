Gol de Andy Polo para el 2-0 de Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
Gol de Andy Polo para el 2-0 de Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)

busca quedarse con el y atraviesa un buen momento tras la llegada de Fabián Bustos. El conjunto crema quiere seguir sumando victorias para mantenerse en la pelea por el título. Ante Alianza Atlético, los merengues se imponen 2-0 en el Estadio Mansiche, con un autogol de Román Suárez y un tanto de , quien anotó tras un gran cabezazo.

Autogol de Román Suárez para el 1-0 de Universitario vs. Alianza Atlético:

Autogol de Román Suárez para el 1-0 de Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
Autogol de Román Suárez para el 1-0 de Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: L1 MAX)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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