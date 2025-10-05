Gol de Hernán Barcos es anulado por posición adelantada en posible empate de Alianza Lima vs Alianza Universidad. (Video: L1 Max)
Gol de Hernán Barcos es anulado por posición adelantada en posible empate de Alianza Lima vs Alianza Universidad. (Video: L1 Max)

Se apagó la ilusión de , frente a tras el gol anulado por decisión del VAR. Y es que empezando a ganar protagonismo en el partido desarrollado en el Heraclio Tapia, llegó un momento de claridad de el cuadro ‘blanquiazul’ con un excelente pase de Sergio Peña que llegaba desde el carril central para habilitar correctamente a su delantero Hernán Tapia, que de cara al arco estuvo preciso y convirtió el gol. Sin embargo, no todo fue felicidad pues el VAR al realizar el trazado de líneas no convalidó la anotación por un fuera de juego en el hombro del ‘Pirata’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS