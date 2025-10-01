Gol anulado a Williams Riveros en Universitario. (Video: L1 MAX)
Gol anulado a Williams Riveros en Universitario. (Video: L1 MAX)

Con poco ataque y mucha estrategia, el partido de no abrió temprano su marcador, a pesar que hubo una acción que terminó en gol. Luego de un centro hacia el área, los defensas del equipo ‘Vendaval’ y dos futbolistas cremas buscaron conectar la pelota; sin embargo, terminó en los pies de quien solo tuvo que empujarla. Rápidamente, los jugadores se acercaron para celebrar, pero el árbitro determinó que la jugada fue una posición adelantada, por parte del jugador paraguayo. De esta manera, las acciones continuaron igualadas en el estadio Mansiche de Trujillo, en el marco de la fecha 12 del .

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

