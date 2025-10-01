Descentralizado
Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Universitario vs. Alianza Atlético juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. por el Torneo Clausura 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).
NO TE PIERDAS
¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Atlético?
Universitairo vs. Alianza Atlético se disputará en el Estadio Mansiche, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.