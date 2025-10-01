Descentralizado 

Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Universitario vs. Alianza Atlético juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. por el Torneo Clausura 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por Liga 1 MAX (L1 Play).

Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitairo vs. Alianza Atlético se disputará en el Estadio Mansiche, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario vs. Alianza Atlético está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:aa a.m. del jueves 2.

Previa

¿Cómo llegar al Estadio Mansiche para el partido entre Universitario y Alianza Atlético?

Previa

El Estadio Mansiche será el escenario principal del partido entre Universitario y Alianza Atlético.

Previa

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitario y Alianza Atlético.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas