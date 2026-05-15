Kevin Ortega anula gol de FC Cajamarca vs. Sporting Cristal. (Video: L1MAX)
Kevin Ortega anula gol de FC Cajamarca vs. Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

había encontrado el empate tras una gran jugada colectiva que terminó en gol de . Sin embargo, el VAR llamó al árbitro principal, Kevin Ortega, quien revisó la acción y detectó un empujón de Ricardo Lagos sobre Juan Cruz al inicio de la jugada. Por ello, el tanto fue anulado y Sporting Cristal respira en su búsqueda de la victoria.

Este fue el gol de Sebastián Enciso para el transitorio empate de FC Cajamarca vs. Sporting Cristal:

Gol de Sebastián Enciso, FC Cajamarca 1-1 Sporting Cristal (Video: L1MAX)
Gol de Sebastián Enciso, FC Cajamarca 1-1 Sporting Cristal (Video: L1MAX)

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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