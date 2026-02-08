Gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 de Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Bernardo Cuesta para el 1-0 de Melgar vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Luego de un primer cabezazo de Jesús Alcantar, apareció en el área para poner el 1-0 de Melgar sobre . Cuesta es ídolo en rojinegro, goleador nato y siempre aprovecha cualquier error del rival para definir. Esta vez no fue la excepción y luego de encontrar un rebote en el palo, solo tuvo que introducir el balón con el arquero de Cristal, Diego Enríquez, ya vencido en el otro palo. Esto sucedió en el minuto 52 del complemento, cuando por juego, los visitantes eran más. En tribunas, los hinchas celestes con los rostros de preocupación veían la celebración del 9 de Melgar que en ese momento ponía el marcador en ventaja.

