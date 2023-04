Sporting Cristal se vio sorprendido tras el 1-0 que consiguió Sport Boys en el primer tiempo y salió con todo en busca de la igualdad. Si bien no tuvieron mucha claridad en el centro del campo, la defensa ‘rosada’ no se mostró muy sólida y Brenner Marlos encontró el espacio para provocar un penal. Christian Ramos se equivocó al cogerlo de la camiseta dentro del área y Diego Haro no dudó en sentenciar la jugada.

Posteriormente, el mismo delantero brasileño se paró frente a Álvaro Villete y no dudó ni un segundo para definir a un costado. Con este empate parcial, los rimenses abrieron el cerco defensivo de la ‘Misilera’ y ahora deberán apretar el acelerador si quieren conseguir la victoria.

El rendimiento de Sporting Cristal esta tarde en el Alberto Gallardo ha estado muy por debajo de lo esperado, pues, fuera del penal, ha sido incapaz de ser ampliamente superior jugando de local y ante su gente. Sport Boys, por su parte, está haciendo su negocio y podría marcharse del Rímac haciendo su negocio.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: lo que se viene

Luego de este encuentro por la fecha 12 del Torneo Apertura, Sporting Cristal volverá a tener jugar este miércoles 19 de abril cuando visite a River Plate en el estadio Más Monumental por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. Este partido está programado para las 7:00 p.m. y será transmitido por ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica.

Tras haber perdido por 1-3 frente a Fluminense en su debut copero, los rimenses están obligados a sumar fuera de casa. El ‘Millonario’ no será un rival sencillo, pues llega como líder absoluto de la Liga Profesional Argentina 2023 y bajo la dirección técnica de Martín Demichelis está jugando cada vez mejor.

Sport Boys, por su parte, volverá a jugar recién el próximo sábado 29 de abril ya que en la fecha 13 descansará. La ‘Misilera’ enfrentará a Universitario de Deportes y, aunque todavía no se ha definido el reciento que lo albergará, será un partido clave para ambos conjuntos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.